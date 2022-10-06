Metrobüste yüksek sesle konuşma kavgasında yumruklar konuştu!

Beylikdüzü'nde metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcu ile onlardan rahatsız olan diğer yolcular arasında kavga çıktı.

DHA'nın haberine göre, karşılıklı yumrukların atıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.