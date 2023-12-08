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        Haberler Gündem Metroda unutulan eşyalar ihale ile satılacak

        Metroda unutulan eşyalar ihale ile satılacak

        Saç maşası, tekerlekli sandalye, tabak seti, bisiklet, puset, çadır ana kucağı metroda unutulan eşyalardan sadece birkaçı. Kayıp eşyaların ihale ile satılacağı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 23:25 Güncelleme: 08.12.2023 - 23:25
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        Metroda 1 yılda 55 bin eşya unutuldu
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        Bu yıl yaklaşık 55 insan eşyasını unuttu. Kimi dalgınlıktan, kimi aceleden çadırını, maşasını, kazanını unuttu. Kayıp eşyalar Yenikapı'daki merkez depoda muhafaza ediliyor.

        İHALE İLE SATILACAK

        Unutulan eşyalar arasında hem yükte hem de pahada ağır olanlar var. Onlar kadar pahalı olmasa da manevi değeri yüksek olan eşyalar da unutulanlar arasına girdi. Kayıp eşyaların ihale ile satışı gerçekleştirilecek

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        #metro
        #Unutulan eşyalar
        #haberler
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