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        Haberler Yaşam Metrolarda koltuk düzeni neden yan yanadır? İşte ilginç nedeni

        Metrolarda koltuk düzeni neden yan yanadır? İşte enteresan nedeni

        Metrolarda koltuklar otobüstekilere göre yan yana dizilidir. İçeriye çok daha fazla koltuk ve yolcu sığdırma imkanı varken metrolarda koltukların neden bu şekilde tasarlandığının cevabı yolcuların metro kullanım alışkanlıklarına dayanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:38
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        Neredeyse tüm dünyada metroların oturma düzeni yan yana olarak tasarlanmıştır. Otobüslerde ise daha çok yolcu taşıyabilmek için oturma düzeni iki kişilik koltuklar şeklinde tasarlanır. Peki metrolardaki oturma düzeni neden yan yana olacak şekilde tasarlanmıştır?

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        YOLCULARIN METROYU KULLANMASI DAHA ZOR OLURDU

        Eğer metrolarda oturma düzeni, otobüslerdeki gibi ikişer koltuklu olsaydı yolcuların metroya inmesi ve binmesi oldukça zor olurdu. Metrolar kısa süreli kullanıldığı için bu sistem tercih edilmez.

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        METRO TASARIMLARI YOLCU DAVRANIŞLARI ÜZERİNE YAPILIYOR

        Metrolar aslında yolcu davranışları üzerine yapılan araştırmalara göre tasarlanır. Yolcu davranışları metronun özellikle yoğun kullanılmadığı saatlerde gözlenir. Böylece yolcunun iki seçeneği varken hangisini tercih ettiği anlaşılır. Araştırma sonuçlarına göre ise yolcular aslında birbirlerine yakın oturmaktan hoşlanmıyor.

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        FAZLA KOLTUK OLMASI YOLCULARIN AKIŞINI ENGELLER

        Yolcular metrolarda genellike çıkış kapısına yakın olan direklerde beklemeyi tercih ediyor. Bu nedenle metro kapıları geniş tasarlanıyor. Metro içinde ne kadar fazla koltuk olursa, insanların koltuklara yerleşmek için orta alanda geçirdiği süre o kadar uzuyor ve bu diğer yolcuların içeri girmesine engel oluyor.

        Kaynak: Transportation Research Board, New York Times

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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