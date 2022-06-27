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Metrolarda yaz tarifesine geçildi! 27 Haziran Metro seferleri yaz tarifesi ile metro kaça kadar açık olacak?

İstanbul Metro ve füniküler hatlarında 27 Haziran 2022 Pazartesi günü itibariyle yaz tarifesine geçiş yapıldı. Metro seferleri yaz tarifesi saatleri, metroyu kullanacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 27 Haziran İstanbul Metro seferleri yaz tarifesi saatleri...

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  • Metrolarda yaz tarifesine geçildi! 27 Haziran 2022 Metro seferleri yaz tarifesi saatleri: İstanbul'da metro kaça kadar açık olacak?

    İstanbul Metrosu, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıkalamaya göre; 27 Haziran 2022 Pazartesi günü itibariyle metro yaz tarifesine geçildi ve hatlardaki yolcu yoğunluğuna göre sefer sıklıklarında değişiklikler yapıldı. Açıklamanın ardından günlük olarak metro kullanmak zorunda olanlar 27 Haziran İstanbul Metro seferleri yaz tarifesi saatlerini araştırmaya başladı. İşte, Metro seferleri yaz tarifesi saatleri...
  • Metrolarda yaz tarifesine geçildi! 27 Haziran 2022 Metro seferleri yaz tarifesi saatleri: İstanbul'da metro kaça kadar açık olacak?

    İSTANBUL METRO GÜNCEL YAZ TARİFESİ SAATLERİ

    Metro İstanbul'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklama şu şekilde;

    "İşletmemizde bulunan tüm hatlarımızda 24 Haziran Pazartesi günü itibari ile Yaz Tarifesi işletmesine geçilmiştir.

     

    Tüm hatlarda ilk ve son tren saatleri aynı olmakla birlikte, hatların yolcu yoğunlukları analiz edilerek gün içerisindeki sefer sıklıklarında değişiklikler yapılmıştır. "
  • Metrolarda yaz tarifesine geçildi! 27 Haziran 2022 Metro seferleri yaz tarifesi saatleri: İstanbul'da metro kaça kadar açık olacak?

    M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7 VE M9 metro sefer saatlerinde değişikliğe gidildi. Güncel metro seferleri yaz tarifesi saatlerine aşağıdaki linken ulaşabilirsiniz.

    İSTANBUL METRO YAZ TARİFESİ SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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