Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"​Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde katılım yapan, aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından metropol şehirlerde fedai tarzı eylemlerde görevlendirildiği tespit edilen Hogir Van (K) S.D., Dersim Çewlik (K) B.B. ve Kendal Azadi (K) M.K. isimli (3) terörist, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından; İzmir, Çanakkale, ve İstanbul illerinde belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınmış ve Diyarbakır iline getirilmişlerdir.

Bahse konu şahıslardan, Hogir Van (K) S.D. ve Kendal Azadi (K) M.K. isimli şahıslar soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklanmış, Dersim Çewlik (K) B.B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."