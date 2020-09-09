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Batman'da metruk bir binada boğazı kesilmiş halde bir cansız beden bulundu.

Dehşet verici olay, Bahçelievler Mahallesi'nde metruk bir binada bulundu. Çevredeki vatandaşlar, metruk binada hareketsiz yatan kişinin boğazının kesildiğini görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından cansız bedenin 61 yaşındaki Veysi T.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Veysi T.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.