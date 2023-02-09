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Haberler Gündem 3. Sayfa Metruk binada yangın: 2 ölü
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Tekirdağ'da metruk binadaki yangında 2 kişi öldü

Tekirdağ'da, iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 kişi, hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Metruk binada yangın: 2 ölü
DHA

Tekirdağ'da, metruk binada yangınında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççi Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası içeri giren itfaiye ve polis ekipleri, 2 kişinin cansız bedenini buldu.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişilerin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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