Konya'da metruk eve düzenlenen polis baskınında Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 70 Suriyeli yakalandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesinde bulunan bir metruk eve 2 gün önce kalabalık bir grubun getirildiğini gören mahalleli polise ihbarda bulundu. Hemen harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık bir hafta adresi fiziki takibe aldı. Ardından eve yapılan baskında, 70 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların 15 ile 70 yaş grubunda olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar polis ekipleri tarafından İl Göç İdaresine götürüldü. Türkiye'ye kaçak yollarla giren şahısların arasındaki 5 kişinin ise terör ve çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlendi. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.