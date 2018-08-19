Metz - Ajaccio maçı ne zaman?

Metz ve Ajaccio, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Metz 9 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Ajaccio 3 puanda ve 14. sırada. Metz, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Ajaccio son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 745. İddaa'da Metz kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Ajaccio kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Metz son haftadaki Lens müsabasında 1-0 yenildi.

Ajaccio ise Dijon karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Metz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Metz, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Ajaccio, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ajaccio 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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