Metz - Amiens karşılaşma önü

Fransa Lig Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Metz, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Amiens takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:05. Ev sahibi Metz, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Amiens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 562 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Metz kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Amiens sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Metz önceki hafta Bordeaux mücadelesinde 0-4 yenildi.

Amiens ise Marsilya karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında alan Metz, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Amiens, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Amiens 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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