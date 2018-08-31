Metz - Lens sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Metz, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Lens takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 15 puanlı Metz 1. sırada bulunuyor, Lens 12 puana sahip ve 2. sırada. Metz, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lens, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 347. İddaa'da Metz kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Lens kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Metz önceki hafta Nimes mücadelesinde 1-2 yenildi.

Lens ise Sochaux maçında 1-0 kazandı.

Metz, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 2 gol yedi.

Lens, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lens 5 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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