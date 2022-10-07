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En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri, 7 Ekim gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam alemi için kutsal olarak kabul edilen günlerden biri olan Mevlit Kandili bugün idrak edilecek. WhatsApp, Instagram ve Twitter üzerinden 'Hayırlı Kandiller' ve 'Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajı paylaşmak isteyen Müslümanlar en güzel, farıklı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli, yeni Mevlid Kandil mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte, 2022 Resimli Mevlid Kandili mesajları...

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  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Mevlid Kandili mesajları ve sözleri, Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil gününde araştırılıyor. Mübarek Cuma gününde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Mevlit Kandili de eda edilecek. Sevdiklerine 'Kandiliniz Mübarek Olsun' ve 'Hayırlı Kandiller' mesajları göndermek isteyenler Resimli Mevlid Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, WhatsApp, Instagram, Twitter ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz en güzel, farıklı, anlamlı, kısa, uzun ve resimli, yeni Mevlid Kandil mesajları ve sözleri çeşitleri...
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    EN GÜZEL RESİMLİ MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022

    Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

    Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdigimiz; fakat gelecek adina umutla dolu oldugumuz su dönemlerde yeniden bir uyanisa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun.

    Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

    Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

    Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller...
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Mübarek Mevlid kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Bugün Peygamber efendimizin doğduğu gündür. Peygamber efendimiz yılında rebi’ül evvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz mübarek olsun.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Mevlid-i Nebi sevincinin yaşandığı bu mübarek Cuma gününde rabbim dildeki dilek gönüldeki isteklerinizi dergah-ı izzettinde kabul buyursun. 
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. 
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Cumanız ve Mevlid Kandiliniz mübarek olsun! Rabbim cümlemizi bu mübarek Cuma gününü ve Mevlid Kandili'ni hakkıyla idrak eden kullarının zümresine dahil eylesin.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

     

     
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller. Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Allahumme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina Muhammed. Kandiliniz mübarek olsun.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Kalpler vardir, sevgiyi yasatmak için, Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için, Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için. .
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    "Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Duların geri çevrilmediği bu mübarek Cuma gününde Mevlid-i Nebi hürmetine rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Bu mübarek Cuma gününde idrak edeceğimiz Mevlid Kandili cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. 
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin. Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz, fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlit kandiliniz mübarek olsun.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Allahın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…
  • MEVLİD KANDİL MESAJLARI 2022 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri : Kandil mesajları çeşitleri

    Tüm İslam aleminin mübarek Cuma günü ve Mevlid kandili mübarek olsun.

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