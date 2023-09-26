MEVLİD KANDİLİ DUALARI| En özel, anlamlı ve güzel feyiz dolu Mevlid Kandili duaları

MEVLİD KANDİLİ DUALARI| En özel, anlamlı ve güzel feyiz dolu Mevlid Kandili duaları

Mevlid Kandili duaları her kandil gecesinde olduğu gibi bu yıl da Mevlid Kandili'nde hem sevdiklerine dualı mesaj göndermek isteyenler hem de gece boyu yapacakları ibadetlerde dua edecekler tarafından merak ediliyor. İşte merak edenler için haberimizde derlediğimiz Mevlid Kandili duaları...

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MEVLİD KANDİLİ DUALARI

Allah’ım, her şeyin sahibi ve yaratanı sensin. Bizleri bu güzel günde bir araya getirdiğin için sana hamd ediyoruz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in doğumunu kutladığımız bu mübarek günde, bize lütfettiğin bu büyük nimet için sana şükrediyoruz.

Ya Rabbi! Bizlere, Peygamber Efendimiz'in örnek yaşantısını takip etme gücü ve iradesi ver. Bize, O'nun sevgisiyle dolu kalpler nasip eyle. Bizleri affet, rahmetinle kuşat. Günahlarımızı affet, kalplerimizi nurlandır, dualarımızı kabul eyle.