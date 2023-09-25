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        Haberler Gündem İnanç MEVLİD KANDİLİ DUALARI| En özel ve güzel feyiz dolu Mevlid Kandili duaları

        Mevlid Kandili'ne özel en güzel, feyizli ve etkileyici dualar

        Mevlid Kandili duaları ellerin semaya çevrilip rabbine niyazda bulunmak isteyen inanalar tarafından 2023 Mevlid Kandili gecesi öncesinde en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için feyizli ve etkileyici Mevlid Kandili dularını haberimizde derledik. İşte en güzel ve özel Mevlid Kandili duaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:29
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        Mevlid Kandili duaları her kandil gecesinde olduğu gibi bu yıl da Mevlid Kandili'nde hem sevdiklerine dualı mesaj göndermek isteyenler hem de gece boyu yapacakları ibadetlerde dua edecekler tarafından merak ediliyor. İşte merak edenler için haberimizde derlediğimiz Mevlid Kandili duaları...

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        MEVLİD KANDİLİ DUALARI

        Allah’ım, her şeyin sahibi ve yaratanı sensin. Bizleri bu güzel günde bir araya getirdiğin için sana hamd ediyoruz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in doğumunu kutladığımız bu mübarek günde, bize lütfettiğin bu büyük nimet için sana şükrediyoruz.

        Ya Rabbi! Bizlere, Peygamber Efendimiz'in örnek yaşantısını takip etme gücü ve iradesi ver. Bize, O'nun sevgisiyle dolu kalpler nasip eyle. Bizleri affet, rahmetinle kuşat. Günahlarımızı affet, kalplerimizi nurlandır, dualarımızı kabul eyle.

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        Ey Rabbimiz! İslam'ı daha iyi anlamamız ve yaşamamız için bize yardım et. Bize, Peygamber Efendimiz'in ahlakını kazandır. Bizleri, doğru yoldan sapmaktan koru.

        Bizleri affet ve bağışla. Ailelerimize, komşularımıza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve refah getir. İslam'ın güzelliklerini yayma konusunda bizlere güç ver.

        Ya Rabbi! Tüm insanların sıkıntılarını gider, hastaları şifa bulsun, açları doyur. Yetimlere, kimsesizlere yardım et. Adaleti ve merhameti yeryüzüne hâkim kıl.

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        Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in doğumu, insanlığa bir rahmet ve hidayet kaynağıdır. Bizlere, onun yoluyla aydınlanmayı nasip eyle. Dualarımızı kabul buyur, bu mübarek günde bizlere lütfunu bol bol ihsan eyle.

        Tüm bu dileklerimizi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in şefaatine nail olmak ümidiyle yapıyoruz. Amin.

        Mevlid Kandili'nde bu dua ve benzeri dualarla Allah'a yakarışta bulunabilirsiniz. İbadetleriniz ve dualarınız kabul olsun.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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