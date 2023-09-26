Diyanet ile Mevlid Kandili’nde okunacak dualar araştırılmaya başlandı. Bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nde eller semaya açılacak, samimiyet ve içtenlikle Allah'a dua edilecek. Rebiüevvel ayının 12'nci gecesi Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini anmak için Mevlid Kandili duası edilecek. İşte Hz. Muhammed'in Mevlid Kandili duası ile Mevlid Kandili'nde okunacak duaları...

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

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Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!