Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte Mevlid Kandili anlam ve önemi
Bugün Mevlid Kandili... Her kandil için olduğu gibi bu kandilin de anlam ve önemi merak ediliyor. Özellikle "Mevlid Kandili'nde ne oldu?" sorusunun cevabı da merak edilip araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte merak edilen detaylar...
Mevlid-i Nebi yani Mevlid Kandili bu gece kutlanacak. Bu geceki kandil öncesinde "Mevlid Kandili'nde ne oldu?" ve "Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir?" sorularının cevabı merak ediliyor. Araştıranlar için Mevlid Kandili'yle ilgili detayları haberimizde derledik.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER OLDU?
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.
Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.