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        Haberler Gündem İnanç Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti

        Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti

        Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'ne özel oruç tutulur mu? 2023 Mevlid Kandili'nin gelmesiyle birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 15:21 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:21
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        Yarın Mevlid Kandili idrak edilecek. Yarın kutlanacak kandili ibadetle geçirecekler merak içerisinde "Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Mevlid Kandili'ndeki oruç ibadeyile iligli merak edilen detaylar...

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        MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

        Mevlid Kandili'nde oruç tutmak İslam'da özel bir gereklilik değildir. Mevlid Kandili, İslam takvimine göre her yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir ve Hz. Muhammed'in doğumunu anma vesilesiyle özel bir gecedir. Bu geceyi ibadetle geçirmek, Kur'an okumak, dua etmek, sevap kazanmak ve iyi işler yapmak Müslümanlar arasında yaygın bir uygulamadır.

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        Mevlid Kandili'nde oruç tutmak isteyen kişiler bunu gönüllü olarak yapabilirler, ancak bu tutulan oruç farz veya sünnet bir ibadet değildir. Bazı Müslümanlar Mevlid Kandili'nde nafile (gönüllü) oruç tutmayı tercih edebilirler, bu da kişisel bir ibadet seçimidir.

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        Özetle, Mevlid Kandili'nde oruç tutmak İslam'da özel bir zorunluluk değildir. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anma ve manevi olarak kendini geliştirme fırsatı olarak görülen bir gecedir, bu nedenle Müslümanlar bu gecede ibadetlerini artırabilirler, ancak oruç tutmak tamamen kişisel bir tercihe bağlıdır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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