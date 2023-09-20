Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
Mevlid Kandili Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında idrak ediliyor. Müslüman aleminde oldukça önemli yeri olan Mevlid Kandili tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi ile netlik kazanmış oldu. Mevlid Kandili'nde ne oldu, önemi nedir? İşte Diyanet takvimi ile tarih bilgisi...
İslam dininde duanın, paylaşmanın ve günahlara tövbe etmenin aracısı olarak kandil geceleri merak ediliyor. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğum gecesi olarak da anılan Mevlid Kandili hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Diyanet 2023 Mevlid Kandili tarihi...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
2023 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Pazar gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.
Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi Kuran-ı Kerimde yer almaz.