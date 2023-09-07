Haberler Gündem İnanç Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2023 Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir ve oruç tutulur mu?

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2023 Mevlid Kandili tarihi ve dini günler takvimi 2023 mevlid kandili ile ilgili araştırmalar başladı. Bu yılın son kandili olacak mevlid kandilinin idrak edileceği tarih belli olmuş durumda. İslam alemi için en kutsal günlerinden biri olan mevlid kandilinin hangi güne denk geldiği, bu günde nasıl ibadet edileceği ve oruç tutmanın farz olup olmadığına ilişkin ayrıntıları derledik... Habertürk Giriş: 07.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:33 facebook

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İslam dünyasının heyecanla beklediği mevlid kandili için artık geri sayıma geçildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce inanan vatandaşın hakkında araştırmalara başladığı mevlid kandili ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, 2023 mevlid kandili tarihi, ibadetleri ve oruç tutulup tutulmayacağına dair detaylar...

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2023 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili 2023 yılında 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.