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Özetle, Mevlid Kandili'nde oruç tutmak İslam'da özel bir zorunluluk değildir. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anma ve manevi olarak kendini geliştirme fırsatı olarak görülen bir gecedir, bu nedenle Müslümanlar bu gecede ibadetlerini artırabilirler, ancak oruç tutmak tamamen kişisel bir tercihe bağlıdır.