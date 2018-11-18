Mevlid Kandili yani Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) doğum gününün kutlandığı gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da Rebiülevvel Ayı'nın gelmesi ile birlikte en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Öte yandan Mevlid Kandili'nin ne zaman kutlanacağı ve hangi güne denk geleceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki; Mevlid Kandili yapılacak ibadetler neler? Mevlid Kandili hangi gün kutlanacak? İşte, konuya dair tüm detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde doğduğu bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, bu sene Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi günü idrak edilecek. Böylece 2018'in son kandili de kutlanmış olacak.

MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

▶ Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

▶ Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. (Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.))

▶ Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Nafile namazı nasıl kılınır, aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

▶ Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

▶ Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

▶ Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

MEVLİDİ NEBİ HAFTASI NEDİR?

Mevlidi Nebi haftası, içerisinde Mevlid Kandili'nin yer aldığı haftadır. Bu hafta boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı önderliğinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum gününün kutlandığı haftadır. Mevlidi Nebi haftası 17 Kasım 2018 Cumartesi günü başladı.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NAMAZ KILINIR MI?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

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