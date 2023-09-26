Mevlid Kandili tesbihleri ve zikirleri neler? Diyanet ile Mevlid Kandili gecesi hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

Mevlid Kandili tesbihleri ve zikirleri neler? Diyanet ile Mevlid Kandili gecesi hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

Mevlid Kandili tesbihleri ve zikirleri, 26 Eylül kandil gecesini ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Hicri takvime göre rebiyülevvel ayının 12'nci gecesi idrak edilen Mevlid kandilinde dualar edilecek, namazlar kılınacak ve zikirler çekilerek Allah'tan mağfiret dilenilecek. Bu önemli geceyi ibadetle geçirmek isteyener "Mevlid Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihleri ve zikirler...

2 Şurada Paylaş!









MEVLİD KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.