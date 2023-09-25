Mevlid Kandili duaları ve zikirleri Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Rebiyülevvel ayının 12.gecesine denk gelen Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Ellerin semaya açılacağı, namazların kılınacağı ve duaların edileceği bu özel günde camiler dolacak. Bu mübarek geceyi ibadetle eda etmek isteyenler Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihlerini araştırıyor. İşte 2023 Diyanet ile Mevlit Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler...

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MEVLİD KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.