Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili neden kutlanıyor? İşte merak edilenler
Mevlid Kandili arifesinde her kandilde olduğu gibi Mevlid Kandili'nde de olduğu merak edilip araştırılıyor. Özellikle "Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili neden kutlanıyor?" sorularının cevabı sorgulanıyor. İşte Mevlid Kandili'nde yaşananlar...
Mevlid Kandili'nde ne oldu? Yarın akşam yani Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece kutlanacak Mevlid Kandili öncesi bu sorunun cevabı araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili neden kutlanıyor? İşte merak edilen soruların cevabı...
MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER OLDU?
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.
Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.