Dışişleri Bakanları, diplomatik ilişkilerde 90 yılı geride bırakan ve Stratejik İşbirliği ve Ortaklık Çerçevesine sahip olan iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun mükemmel düzeyde olduğunu teyit ettiler

Toplantıda ayrıca, ikili gündemin tüm alanlarda güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için yapıcı, yakın ve aktif diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde ilerleme kaydedilmesinin önemini yineleyen Dışişleri Bakanları, yetkili devlet kurumları ve iş sektörlerini, ticaret ve yatırım akışının artırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çabaları yoğunlaştırmaya teşvik etmek hususunda mutabık kaldılar.

"THY'NİN UÇUŞLARA BAŞLAYACAK OLMASI MEMNUNİYET VERİCİ"

Görüşmelerde Türkiye ve Meksika için öncelikli olan alanlar bakımından mevcut potansiyel ve fırsatlardan istifade edilmesinin önemi ile bunu mümkün kılacak hukuki çerçevenin oluşturulması gerekliliğinin altı çizildi.

Dışişleri Bakanları ayrıca, Türk Hava Yolları’nın bu yıl Ağustos ayında iki ülke arasında yolcu uçuşlarını başlatacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade etiler

Türk ve Meksika Dışişleri Bakanları, Hükümetlerinin çok taraflılığa olan desteğini teyit etmişler ve ortak ilgi alanlarının ele alındığı gayriresmi bir diyalog forumu olan MIKTA Grubu’nun güçlendirilmesi için çalışmak hususunda mutabık kaldı.

"TÜRKİYE VE MEKSİKA İKİLİ KOMİSYONU GÜÇLENDİRMEYE HAZIR"

Ayrıca, göç, kalkınma, iklim değişikliği, terörizm, organize suçla mücadele ve insan hakları gibi ciddi küresel sınamalara yapıcı çözümler bulmaya yönelik çabalara katkıda bulunmanın önemine vurgu yapıldı,

Bakanlar, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular hakkında da istişarede bulundu.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Marcelo Ebrard son olarak, iki ülkenin ortak gündeminin sistematik şekilde takibine ve yeni işbirliği alanlarının belirlenmesine imkan sunan ikili bir mekanizma olan İki Uluslu Komisyonu güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Her iki Dışişleri bakanı komisyonu oluşturan Komitelerin faaliyetlerine yön verilmesi amacıyla, ekiplerine şimdiye kadar elde edilen sonuçların bir değerlendirmesini yapmaları talimatını vermişlerdir.