Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Alanya'da ilk kez bir milli maçının oynandığını belirterek, Türkiye ile Özbekistan arasındaki maçın iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yansıması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan milli maçı yayını için Alanya'da bulunan TRT Spor'a konuk oldu.

Bu maçın "ilklerin maçı" olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İlk defa Alanya'da A Milli Takımı'mızın bir maçı oynanıyor. Takımlarımız Özbekistan ile de ilk kez karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bu maçın kardeş Özbekistan ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin yansıması olduğuna işaret ederek, "20 yıllık aradan sonra ilişkilerimiz mükemmel düzeye geldi." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bu dostluk ve kardeşlik maçının ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri perçinlediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türk Milli Takımı'nın daha çok gençlerden oluştuğunu söyleyerek, "Hepsi Milli Takımı'mızın ve Türk futbolunun geleceği çocuklar." diye konuştu.

Konuşmasında, Alanyalı ve Antalyalı seyircilere teşekkür eden Çavuşoğlu, "Hem Milli Takımı'mızı desteklediler. Hem de ara ara Özbekistan lehine de tezahürat yaptılar. Bir grup Özbekistan'dan gelmiş ya da burada yaşan (Özbek) seyirci de vardı. Onlar da Türkiye lehine tezahürat yaptı. İşte futbolun dostluğu ve kardeşliği." ifadesini kullandı.

"ANTALYASPOR BENİ İSTEMİŞTİ"

Sunucunun, Çavuşoğlu'nun eski futbolcu olduğunu, Alanyaspor'un altyapısında oynadığını ve Antalyaspor'un Çavuşoğlu'nu istediğini anımsatması üzerine Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Evet. (Antalyaspor) istedi. Rahmetli Kadri Aytaç vardı, geldi. Bizim şimdi Manavgat'ta Kamil Abi var, Kamil Atalay. İkimizi de beğendi. Babam da 'Git.' dedi. Ben de o sene lise sondaydım. 'Baba' dedim 'Ben okuyacağım.' Hayalimde de diplomat olmak vardı. Okumayı tercih ettim. Babam izin vermişti. Rahmetli Alanya'da bir maçımızı izlemeye gelmişti. Kamil Abi gitti. O biraz Alanyaspor'da oynadı. Sonra Sinopspor'a gitti. Sonra futbolu bıraktı falan ama böyle bir fırsat geldi."

Türk Milli Takımı'nın, Fransa Milli Takımı ile oynayacağı maça ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Fransa'nın iyi ve güçlü bir takım olduğunu fakat Türk Milli Takımı'nın da çok iyi olduğunu belirtti.

Türk Milli Takımı'nın kendisine güvendiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Türk Milli Takımı'nın yenemeyeceği takım yoktur, Fransa dahil." dedi.

Çavuşoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Türk Milli Takımı oyuncularına güvendiklerini kaydederek, "Yenemesek bile yenilmeyiz ama yenmeye çalışacağız." diye konuştu.