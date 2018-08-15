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Mevlüt Uysal'dan yerli ve milli ürün kullanma çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Uysal, başta birlik üyeleri olmak üzere tüm belediyelere yerli ve milli ürün kullanma çağrısında bulundu

15.08.2018 - 18:30 | Güncelleme: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mevlüt Uysal, başta birlik üyeleri olmak üzere tüm belediyelere yerli ve milli ürün kullanma çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, MBB Encümeni, MBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın başkanlığında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'un ev sahipliğinde Balıkesir'de toplandı.

Encümen toplantısında, ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu kapsamında Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımların atıldığı dönemde devletin aldığı tedbirlere ek olarak yerel yönetimlerin de üzerlerine düşen sorumluluk çerçevesinde gerekli adımları atması kararlaştırıldı.

Başkan Uysal toplantıda, başta MBB üyeleri belediyeler olmak üzere tüm yerel yönetimlere ve ilgili aktörlere yerli ve milli ürün kullanma çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuya özel bir hassasiyet gösterdiğini kaydeden Mevlüt Uysal, "Büyükşehir Belediyesi olarak, bağlı kuruluşlarımız ve iştiraklerimizle yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda son yıllardaki yerli ve milli üretim hamlesine biz de elimizden gelen katkıyı yapmak için yerli ve milli üreticilerimizle çalışmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren İSKİ'nin içme suyu, atık su ve dere ıslahı gibi alanlarda gerçekleştirdiği hizmetlerinde yerli üretim araçlarını tercih ederek, araç parkını genişlettiğini hatırlatan Uysal, 27 iş makinesi ve araç satın aldığını, bu satın alma işinin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük yerli araç-iş makinesi alımı olduğunu belirtti.

"İNOVATİF ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERİLMELİ"

"Güçlü Türkiye" ideali için inovatif çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, "Milli ve yerli kaynaklardan beslenmiş, çağın teknolojisine sahip, yenilikçi uygulamaları takip edip desteklemenin başta Marmara Belediyeler Birliği olmak üzere yerel yönetimler için bir özel sorumluluk arz ettiğini bugünlerde daha iyi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıdaki encümen üyeleri yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi çağrısını güçlü bir şekilde desteklediklerini ve bu konuda özel hassasiyet göstereceklerini, tüm birlik üyelerinin de bu çağrıya destek olacağına inandıklarını kaydetti.

Toplantıda ayrıca birliğe üye olan belediyelerin sorunları, çözüm yolları ve halka daha iyi hizmet ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

MBB'nin 6'sı büyükşehir olmak üzere 190 üyesi bulunuyor.

Encümen toplantısına, Başkan Uysal'ın yanı sıra encümen üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan katıldı.

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