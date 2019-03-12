Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artışla 74 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14 artışla 2 bin 117 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),2018 yılına ilişkin "Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı İstatistiklerini" açıkladı.



Mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 11,9 artış göstererek 67 TL olurken, erkek işçi ücretleri de yüzde 12,1 artış göstererek 82 TL oldu.



Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, kadın işçiler için yüzde 5,8 oranında artarak 1668 TL ve erkek işçiler için ise yüzde 13,9 artarak 2 187 TL olarak gerçekleşti.

Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretlere bakıldığında, en fazla mevsimlik işçi çalıştırılan faaliyetlerden, çapalama hizmetleri için kadın işçilere 62 TL, erkek işçilere 65 TL, hasat hizmetleri için kadın işçilere 71 TL ve erkek işçilere ise 78 TL olarak gerçekleştiği görüldü.Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 95 TL ile Giresun, erkek işçiler için ise 120 TL ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ise, kadın işçiler için 42 TL, erkek işçiler için 53 TL ile Hatay ilinde oldu.Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, kadın işçilere 2 000 TL ile Eskişehir'in, erkek işçilere 3 203 TL ile Çanakkale'nin en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, kadın işçiler için 1 467 TL ile Aydın, erkek işçiler için ise 1 000 TL Kilis ilinde gerçekleşti.