Konutta, kamu bankalarının başlattığı yüzde 0.64 faiz oranı gayrimenkul sektöründe yeni projelerde hareketlilik başlattı. Yapılan açıklamada, Meydan Ardıçlı projesinde, bin 681 konut ve 125 ticari üniteden oluşan daireler 0.64 faiz oranı, 12 ödemesiz 180 ay vadelendirme seçeneği ile yüzde 10 peşinatla, projenin yüzde 90’ı için kredi kullanabileceği belirtildi.

Projede, ilk etabın teslimlerinin tamamlandığı projenin 2’nci etabının yılsonuna doğru, kalan kısmının ise 2021 yılında teslim edileceği açıklandı

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, “1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire seçeneği sunduğumuz projemiz, kamuya açık alışveriş ve yeme- içme mekânlarından oluşan cadde ve sokakları, dev meydanıyla bilinen konut projelerini yeniden tanımlıyor. Biz bu proje ile yatırımcılarımızı, iş, okul ve ev arasında yaşamlarını sürdürecekleri bir konutla değil, yaşamın tüm unsurlarını içerisine alan tamamen izole bir yaşam sunan bir projeyle tanıştırdık. Bu sayede bölgede “Yeni Yaşam Dalgası” başlattık. Dolayısıyla koronavirüs sürecinde beliren izole yaşam ihtiyacına da cevap verdik. Bu nedenle projemizdeki taleplerde ciddi bir artış var. Biz de gelen bu talepleri dev kampanyaya dahil olarak yatırımcılarımız açısından avantajlı hale getiriyoruz. Projemizde aynı zamanda hemen tapu, hemen teslim avantajı da sunuyoruz. Yatırımcılarımız yüzde 10 peşinatla projenin yüzde 90’ına kredi kullanabiliyor.” dedi

Koronavirüs sürecinde projenin satışlarının yüzde 100’ünü online ortamda gerçekleştirdiklerini belirten Özyurt, “Kampanyamızı duyanlarla satış ofislerimiz yeniden hareketlendi. Bir yandan online satışlara da devam ediyoruz. Telefonlarımız susmuyor. Ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Talep, hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan geliyor. Geçtiğimiz yıl ilk etap teslimlerini yaptığımızda kısa sürede satışları tamamladık. Yılsonuna doğru 2’nci etap teslimlerimize başlayacağız. Kalan kısmını ise 2021’de teslim etmeyi planlıyoruz. Daire fiyatlarımız 450 bin TL’den başlıyor” diye belirtti.

Metrekare birim fiyatının 5 bin ila 6 bin TL arasında değiştiği belitilen ve 27 bloktan oluşan projede; F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye, B ve C blokların ailelere hitap ettiği belirtildi