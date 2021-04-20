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Meyve suyu sektöründe, yarı mamul ve mamul üreticisi firmaların yanı sıra ambalaj ve ham madde sağlayıcı firmaları da kapsayan 42 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği’nde, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Genel Kurulda seçilen yeni Yönetim Kurulu görevi devraldı.

Yönetim Kurulu içerisinde yapılan görev dağılımında, DİMES Genel Müdürü Ozan Diren MEYED Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. MEYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak belirlenen isim de TUNAY Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kırtıloğlu oldu.

MEYED’in, kuruluşundan bu yana sektörün genelini kapsamayı hedeflediğini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, “Bu özellik, derneğimizin demokratik ve katılımcı yönetim kültürüne de yansıyor. MEYED, meyve suyu endüstrisinin değer zincirini kapsayan bir yapıdır. Bu yapı içerisinde faaliyet gösteren kuruluşları temsil eden yöneticiler, sektörün ve ekosistemin bütüncül faydasına hizmet eden bir görev bilinciyle sorumluluk alıyor. Yeni Yönetim Kurulu olarak bizler de bu bilinci aynen devam ettireceğiz. Bu vesile ile MEYED’in 1993’ten bugüne uzanan varlığının sağlam temellerini atan ve bilim insanı yönü ile sektöre halen katma değer sağlayan Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Aziz Ekşi ve kurucu üyelere şükranlarımı sunuyorum. Yönetim Kurulu Başkanlığını devraldığım Sayın İlker Güney başta olmak üzere, geçmiş dönem başkanlarımıza, yönetim ve denetim kurullarımızda, çalışma gruplarımızda ve genel sekreterlik kadrolarımızda görev yapmış ve yapmakta olan tüm kıymetli isimlere MEYED’e olan inançları ve emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ozan Diren, sözlerine şöyle devam etti: “Meyveye en yakın içecek olarak, meyvenin kendisi gibi önemli bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı olan meyve suyu, insana yarar sağlayan bir üründür. Meyveleri katma değerli bir şekilde işleyerek bu yararlı ürünü tüm dünyaya sunan meyve suyu endüstrisi, yıllık yaklaşık 1,3 milyon ton meyve alımı gerçekleştirirken, Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 milyon çiftçi ve ailesine güvenli gelir kaynağı fırsatı sunarak kırsal kalkınmaya yarar sağlar. Türkiye’nin meyve suyu ihracatı, 350 milyon dolar seviyesine yaklaşmıştır ve ithal girdisi yüzde 5’lerde kalan endüstrimiz, yüzde 95’e varan dış ticaret fazlasıyla ülke ekonomisine de yarar sağlar. Ülkemiz meyvelerinin beslenmeye, tarıma ve ekonomiye daha fazla yarar, daha fazla katma değer sunmasını sağlayan, çiftçi, üretici, sanayici, lojistik, perakende ve nihayetinde tüketiciyi kapsayan geniş bir ekosisteme sahip olan endüstrimizin ortak gayesi, bu değerli sektörün gelişim ve yarar ivmesini artırarak sürdürmektir.”

MEYED Yönetim Kurulunda ayrıca İlker Güney (Limkon),Mahmut A. Duruk (Aroma),Bekir Güldüoğlu (Meysu),Cem Kurt (DOĞANAY) ve Murat Yasa (Aromsa) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaklar.

MEYED bünyesinde Genel Sekreterlik görevini, İpek İşbitiren yürütüyor.

Endüstrinin gelişimine katkı sağlayan MEYED, tarım, gıda sanayi, ihracat, beslenme ve sağlık gibi konularda ortak akıl ve ortak çözümler oluşturmak için kamu, özel sektör ve STK’lar nezdinde ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile konuların paydaşlarını, uzman akademisyenleri ve sektörün profesyonellerini bir araya getiriyor.