Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Meyed'in Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren oldu

Meyve suyu sektöründe, yarı mamul ve mamul üreticisi firmaların yanı sıra ambalaj ve ham madde sağlayıcı firmaları da kapsayan 42 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği’nde, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Genel Kurulda seçilen yeni Yönetim Kurulu görevi devraldı.

Meyed'in Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren oldu
HABERTURK.COM

Meyve suyu sektöründe, yarı mamul ve mamul üreticisi firmaların yanı sıra ambalaj ve ham madde sağlayıcı firmaları da kapsayan 42 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği’nde, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Genel Kurulda seçilen yeni Yönetim Kurulu görevi devraldı.

Yönetim Kurulu içerisinde yapılan görev dağılımında, DİMES Genel Müdürü Ozan Diren MEYED Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. MEYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak belirlenen isim de TUNAY Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kırtıloğlu oldu.

MEYED’in, kuruluşundan bu yana sektörün genelini kapsamayı hedeflediğini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, “Bu özellik, derneğimizin demokratik ve katılımcı yönetim kültürüne de yansıyor. MEYED, meyve suyu endüstrisinin değer zincirini kapsayan bir yapıdır. Bu yapı içerisinde faaliyet gösteren kuruluşları temsil eden yöneticiler, sektörün ve ekosistemin bütüncül faydasına hizmet eden bir görev bilinciyle sorumluluk alıyor. Yeni Yönetim Kurulu olarak bizler de bu bilinci aynen devam ettireceğiz. Bu vesile ile MEYED’in 1993’ten bugüne uzanan varlığının sağlam temellerini atan ve bilim insanı yönü ile sektöre halen katma değer sağlayan Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Aziz Ekşi ve kurucu üyelere şükranlarımı sunuyorum. Yönetim Kurulu Başkanlığını devraldığım Sayın İlker Güney başta olmak üzere, geçmiş dönem başkanlarımıza, yönetim ve denetim kurullarımızda, çalışma gruplarımızda ve genel sekreterlik kadrolarımızda görev yapmış ve yapmakta olan tüm kıymetli isimlere MEYED’e olan inançları ve emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ozan Diren, sözlerine şöyle devam etti: “Meyveye en yakın içecek olarak, meyvenin kendisi gibi önemli bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı olan meyve suyu, insana yarar sağlayan bir üründür. Meyveleri katma değerli bir şekilde işleyerek bu yararlı ürünü tüm dünyaya sunan meyve suyu endüstrisi, yıllık yaklaşık 1,3 milyon ton meyve alımı gerçekleştirirken, Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 milyon çiftçi ve ailesine güvenli gelir kaynağı fırsatı sunarak kırsal kalkınmaya yarar sağlar. Türkiye’nin meyve suyu ihracatı, 350 milyon dolar seviyesine yaklaşmıştır ve ithal girdisi yüzde 5’lerde kalan endüstrimiz, yüzde 95’e varan dış ticaret fazlasıyla ülke ekonomisine de yarar sağlar. Ülkemiz meyvelerinin beslenmeye, tarıma ve ekonomiye daha fazla yarar, daha fazla katma değer sunmasını sağlayan, çiftçi, üretici, sanayici, lojistik, perakende ve nihayetinde tüketiciyi kapsayan geniş bir ekosisteme sahip olan endüstrimizin ortak gayesi, bu değerli sektörün gelişim ve yarar ivmesini artırarak sürdürmektir.”

MEYED Yönetim Kurulunda ayrıca İlker Güney (Limkon),Mahmut A. Duruk (Aroma),Bekir Güldüoğlu (Meysu),Cem Kurt (DOĞANAY) ve Murat Yasa (Aromsa) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaklar.

MEYED bünyesinde Genel Sekreterlik görevini, İpek İşbitiren yürütüyor.

Endüstrinin gelişimine katkı sağlayan MEYED, tarım, gıda sanayi, ihracat, beslenme ve sağlık gibi konularda ortak akıl ve ortak çözümler oluşturmak için kamu, özel sektör ve STK’lar nezdinde ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile konuların paydaşlarını, uzman akademisyenleri ve sektörün profesyonellerini bir araya getiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den 128 milyar dolar açıklaması
İŞ-YAŞAMCanikli'den 128 milyar dolar açıklaması
Biotrend halka arz nasıl alınır? Biotrend halka arz hisse fiyatı ne kadar?
İŞ-YAŞAMBiotrend halka arz nasıl alınır?
Aydem halka arz hisse fiyatı ne kadar? Aydem halka arz nasıl alınır?
İŞ-YAŞAMAydem halka arz nasıl alınır?
Havaş'a 'İyi Dağıtım Uygulamaları' sertifikası
İŞ-YAŞAMHavaş'a AB sertifikası
Voleybol Federasyonu'ndan Bakan Elvan'a ziyaret
İŞ-YAŞAMVoleybol Federasyonu'ndan Bakan Elvan'a ziyaret
İşbir, Ergo Yatak'ı satın aldı
İŞ-YAŞAMİşbir, Ergo Yatak'ı satın aldı
Türkiye ve Hollanda tekstil sektörleri geri dönüşüm alanında iş birliğine hazır
İŞ-YAŞAMHollanda ile tekstil alanında iş birliği
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 40 milyar lira verdi
İŞ-YAŞAMMerkez'den yeni repo ihalesi
Karayollarında müteahhit ödemelerinde sıkılaştırma politikasına geçildi
İŞ-YAŞAMMüteahhit ödemelerinde yeni düzen
Bakan Karaismailoğlu: En stratejik proje Kanal İstanbul olacak
İŞ-YAŞAM'En stratejik proje Kanal İstanbul olacak'