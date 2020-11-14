Meyve bahçelerinde sonbahar güzelliği - ARDAHAN

Doğasıyla cezbeden Ardahan'ın Posof ilçesi, hazan mevsiminde ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.Armutveren köyünde bulunan göl ve çevresindeki bahçeler, sonbaharla farklı güzellikler sunuyor.Kars'ın Kağızman ilçesinde ise meyve bahçelerindeki sonbahar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu.Tescillenen uzun elma ile kayısının yetiştirildiği bahçeler, eşsiz sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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