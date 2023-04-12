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Haberler İş-Yaşam Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) yeni yönetim belli oldu
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Meyve suyu endüstrisinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefi

Yeni yönetim kurulunu belirleyen Meyve Suyu Endüstrisi Derneği'nde (MEYED), DİMES CEO’su Ozan Diren üst üste ikinci dönem başkan olarak seçildi. 2022 yılında 450 milyon doların üzerinde gerçekleşen Türkiye meyve suyu ihracatının, 2023 yılında yarım milyar dolar çizgisini aşmasını öngördüklerini kaydeden MEYED Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, "Kendimize 1 milyar dolar ihracat hedefi koymuş bulunuyoruz ve doğru tarım politikaları ve sanayi dinamikleri sağlandığı takdirde, bu hedefi yakın gelecekte gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) yeni yönetim belli oldu
HABERTURK.COM

Markalı ürün ve yarı mamul üreticilerinin yanı sıra, ambalaj, yardımcı ürün, makine firmaları ve laboratuvarları da kapsayan 48 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED), geçtiğimiz günlerde olağan genel kurulunu gerçekleştirdi ve derneğin yeni yönetim kurulu görevine başladı.

Yönetim Kurulu içerisinde yapılan görev dağılımında, DİMES CEO’su Ozan Diren üst üste ikinci dönem için MEYED Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak belirlenen isim de Aromsa Genel Müdürü Murat Yasa oldu.

Meyve suyu sektörünün, bahçeden bardağa uzanan karbon negatif değer zinciri, üreticiden tüketiciye tabana yayılan yarar üretimi ve yüksek kadın istihdam oranı gibi özellikleriyle kapsayıcı bir niteliğe sahip olduğunu belirten MEYED Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, "2022 yılında 450 milyon doların üzerinde gerçekleşen Türkiye meyve suyu ihracatının, 2023 yılında yarım milyar dolar çizgisini aşmasını öngörüyoruz. Sektör ihracatımız, endüstrimizin yoğun gayretleriyle her yıl düzenli olarak yüzde 20-25 bandında artış göstermektedir" dedi.

'HEDEF TÜRKİYE'NİN PAYINI YÜZDE 10'A ÇIKARMAK'

Sektörün yüzde 95'ler seviyesinde dış ticaret fazlası verdiğini kaydeden Diren, "Böylesine yüksek bir ekonomik değer üreten endüstrimiz, Türkiye’de bir milyon çiftçiden alım yaparak tarıma ve kalkınmaya da önemli yararlar sağlamaktadır. Kendimize 1 milyar dolar ihracat hedefi koymuş bulunuyoruz ve doğru tarım politikaları ve sanayi dinamikleri sağlandığı takdirde, bu hedefi yakın gelecekte gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Daha uzun vadeli hedefimiz ise, yaklaşık 17 milyar dolar düzeyinde seyreden küresel pazardan Türkiye’nin aldığı payı yüzde 10’lar seviyesine taşımaktır" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, MEYED Yönetim Kurulu'nda ayrıca İlker Güney (Limkon), Mahmut A. Duruk (Aroma), Osman Güldoğdu (Meysu), Cem Kurt (Dimes Türkiye), Melike Koçoğlu (Tamek), Mutlu Ocak (Anadolu Etap) ve Berkan Berk (ADM Wild) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaklar.

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