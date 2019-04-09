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Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?

Giriş: 09.04.2019 - 11:20 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kimi zaman yediğimiz kimi zaman da cilt güzelliği için kullandığımız yiyeceklerin kabuksuz hallerini hiç merak etmiş miydiniz? Bu yiyeceklerin kabuksuz halleri sizleri şaşırtabilir

  • 1Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Sarımsak gibi göründüğüne bakmayın tadı mükemmel. Adı ise mangostan... 'Meyvelerin kraliçesi' olarak da adlandılan magnostanın mor renkte kalın bir kabuğu var. Güney Asya ülkelerinde, özellikle de Endonezya mutfağında çokça tüketiliyor.

  • 2Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Kabuklarından sıyrılmış mandalina. 

  • 3Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Açan çiçeği andıran mango

  • 4Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Bu kadar zaman ve sabrı olan kişiyi tebrik ediyoruz. 

  • 5Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Soyulmuş ve dağılmamış halde duran narlar. 

     

  • 6Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Soyulmuş limon. 

  • 7Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Bu elmalar karpuzu andırıyor.

  • 8Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Misket limonu

  • 9Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Mistik bir çiçeği anımsatan ejder meyvesi. 

  • 10Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Çin greyfurdu diye de bilinen pomelo meyvesini hiç böyle görmüş müydünüz?

  • 11Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Endonezya ve Malezya'da sıklıkla görülen rambutan meyvesi. 

  • 12Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Yıldız  meyvesi... 

  • 13Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Tüylü yüzeyinden sıyrılan kivi

  • 14Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Soyulmuş çilekler...

  • 15Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Muntazam şekilde soyulmuş avokado...

  • 16Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Yaban mersini kabuğundan sıyrılınca... 

     

  • 17Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Neredeyse soyulmamış gibi gözüken şeftaliler

  • 18Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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     Soyulmuş sarımsak...

  • 19Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Çiğ bir yumurta kabuğu olmadığında böyle görünüyor.

     

  • 20Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Aleo vera yaprağının içi aslında böyle görünüyor.

  • 21Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Ananasın yaprakları sökülüp masaya dizildiğinde ise böyle görünüyor

     

  • 22Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Soyulmuş bir ananas ise şöyle...

     

  • 23Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Kirazı soymak için bol zamanı ve sabrı olan bu kişiyi tebrik ediyoruz. 

     

  • 24Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Çin'de yetişen Liçi ismindeki meyvenin soyulmuş hali.

     

  • 25Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Bu da liçi meyvesinin kabuklu hali.

  • 26Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Soyulmuş bir limon.

     

  • 27Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
    27|32

    Kabuğundan sıyrılmış kocaman bir karpuz.

     

  • 28Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
    28|32

    Kabuksuz bir hindistan cevizi.

     

  • 29Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Çileği soymasak daha iyi sanki... 

     

  • 30Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Kabuksuz bir avokado.

     

  • 31Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Burada da avakado kabuğunun soyulmuş hali var. 

     

  • 32Meyvelerin kabuksuz halleri! Yiyecekler kabuğundan sıyrıldıklarında nasıl gözükür?
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    Domatesi böyle soyabilmek yetenek ister. 

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