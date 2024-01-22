'Mezarcı', 4'üncü Torbalı Tiyatro Günleri'nde 26 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan, oyuncu Erdem Topuz'un hem oynayıp hem de yönettiği 'Mezarcı' oyunu 3 gün süren 4'üncü Torbalı Tiyatro Günleri'nin son gecesinde sahnelendi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 3 gün süren 4'üncü Torbalı Tiyatro Günleri’nin son gecesinde oyuncu Erdem Topuz'un hem oynayıp hem de yönettiği, 26 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan 'Mezarcı', Dionysos Tiyatro yapımı tek perdelik oyunu Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Oyun sonunda Torbalı Belediyesi Kültür Müdürü Serkan Tekin sahneye gelerek Erdem Topuz'a plaketini sundu. Sanatseverler oyunları Kültür Merkezindeki standlara kitap bağışında bulunarak izlediler.

'Mezarcı' oyunu; bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.