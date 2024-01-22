Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Mezarcı', 4'üncü Torbalı Tiyatro Günleri'nde

        'Mezarcı', 4'üncü Torbalı Tiyatro Günleri'nde

        26 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan, oyuncu Erdem Topuz'un hem oynayıp hem de yönettiği 'Mezarcı' oyunu 3 gün süren 4'üncü Torbalı Tiyatro Günleri'nin son gecesinde sahnelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Mezarcı', 4'üncü Torbalı Tiyatro Günleri'nde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 3 gün süren 4'üncü Torbalı Tiyatro Günleri’nin son gecesinde oyuncu Erdem Topuz'un hem oynayıp hem de yönettiği, 26 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan 'Mezarcı', Dionysos Tiyatro yapımı tek perdelik oyunu Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

        Oyun sonunda Torbalı Belediyesi Kültür Müdürü Serkan Tekin sahneye gelerek Erdem Topuz'a plaketini sundu. Sanatseverler oyunları Kültür Merkezindeki standlara kitap bağışında bulunarak izlediler.

        'Mezarcı' oyunu; bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mezarcı
        #Erdem Topuz
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        AB'den İsrail tepkisi
        AB'den İsrail tepkisi
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?