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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Mezarcı', Köln'de sahnelendi

        'Mezarcı', Köln'de sahnelendi

        Erdem Topuz'un yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Mezarcı', Almanya turnesine Köln'den başladı. Topuz, 'Mezarcı' ile ilgili yeni projesinin oyuncu İngilizce olarak sahnelemek olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:52
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        Köln'de sahnelendi
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        Erdem Topuz'un hem oynayıp hem yönettiği, 25 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan ''Mezarcı' adlı tiyatro oyunu, Dionysos Tiyatro yapımı olarak sahneleniyor.

        Tek perdelik 'Mezarcı', Almanya Turnesi kapsamında Köln Theater Tiefrot'da tiyatro severlerle buluştu. Erdem Topuz, 'Mezarcı'nın gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında gördüğü ilgiden bir hayli memnun olduğunu söyleyerek oyunla ilgili yeni projesinden söz etti.

        Erdem Topuz, 'Mezarcı'yı yakın zamanda İngilizce olarak yurt dışında yabancılara yönelik de sergileyeceğini söyledi.

        'Mezarcı'; bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.

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        #Mezarcı
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