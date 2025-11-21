Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Mezarda uygunsuz hareketlere soruşturma: 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        Mezarda uygunsuz hareketlere soruşturma: 2 gözaltı

        Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olaya soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 21.11.2025 - 20:42 Güncelleme: 21.11.2025 - 20:42
        Mezarda uygunsuz hareketlere soruşturma: 2 gözaltı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

