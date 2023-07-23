Mezarının son hali sevenlerini üzmüştü! Billur Kalkavan'ın sevgilisi tepkilere isyan etti!

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Bahadırlı açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Hukuksal hakkım yok ama elbette ailesiyle görüşüp yeni mezar taşı için ortak karar aldık. Siparişini de bayramdan önce verdik. Bu işler iki günde olmuyor. İzin alma süreci, yenisinin yapılma aşaması belli bir zamanı alıyor. Tadilattan geçeceği için kurumuş çiçeklerin yerine yenisini de ekmedik. Durum, bundan ibaret. Kimse benim Billur'a karşı olan sevgimi, onun anısına olan saygımı sorgulamasın."