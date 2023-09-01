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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mezarlık ve camilerden muslukları çaldılar

        Mezarlık ve camilerden muslukları çalan 2 kişi yakalandı

        Sakarya'da cami, mezarlık ve hayratlar da bulunan muslukları çalan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:20
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        Mezarlık ve camilerden muslukları çaldılar
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        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Sümbüllü, Soğuksu, Kurtköy, Tuzak, Yeşilvadi, Kargalıyeniköy, Servetiye, Nuriye, Kazimiye ve Martinler mahallelerinde bulunan cami, mezarlık ve hayratlarda bulunan muslukların çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Sakarya ve Hendek İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muslukları çaldıkları tespit edilen Ö.K ve Ö.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        İki şüphelinin çaldıkları muslukları hurdacılara sattıkları öğrenildi. Şüpheliler, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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