Adıyaman'a giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mezarlık ziyareti sırasında bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz kişi, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun" şeklinde bağırırken Kılıçdaroğlu'ndan olayla ilgili paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim" ifadelerini kullandı.