Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış halde bulundu
Kayseri'de bir mezarlıkta hareketsiz bulunan kişinin kalbinden bıçaklandığı belirlendi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Asri Mezarlık'ta sabah saatlerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede kalbinden bıçaklandığı tespit edilen cansız bedenin Fehmi L.'ye (34) ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından Fehmi L.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.