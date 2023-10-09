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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış

        Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

        Kayseri'de bir mezarlıkta hareketsiz bulunan kişinin kalbinden bıçaklandığı belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:32
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        Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Asri Mezarlık'ta sabah saatlerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemede kalbinden bıçaklandığı tespit edilen cansız bedenin Fehmi L.'ye (34) ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından Fehmi L.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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