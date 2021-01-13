Görülmemiş olay! Mezarlıkta keman resitali!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaMEZARLIKTA KEMAN RESİTALİ! Son dakika... Mezarlıkta keman çaldırdı! - Haberler -
ABONE OL

Görülmemiş olay! Mezarlıkta keman resitali!

Malatya'da bir kişi, Sancaktar Mezarlığı'nda isimsiz bir mezarın başında getirdiği kemancıya keman çaldırdı. Görenleri şaşırtan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

MEZARLIKTA KEMAN RESİTALİ! Son dakika... Mezarlıkta keman çaldırdı! - Haberler -
Görülmemiş olay! Mezarlıkta keman resitali!
0:00 / 0:00
DHA

Malatya'nın Sarıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan Sancaktar Mezarlığı'na tuttuğu kemancıyla birlikte gelen bir kişi, isim bulunmayan eski bir mezarın başında dua etti. Bu kişi, daha sonra yanında getirdiği kemancıya keman çaldırdı, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ESNAF OLAYI KAMERAYA ALDI

DHA'da yer alan habere göre mezarlık çevresindeki esnaf da keman sesini duyunca gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"HAYATIMIZDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK"

Yaşananlara tanık olan esnaf, hayatlarında ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, "İş yerimizde otururken, keman sesini duyduk, sesin mezarlıktan gediğini duyunca şaşırdık ve isimsiz mezar başına kemancıyla birlikte gelen bir kişinin keman çaldırdığını gördük. Böyle bir şeyi daha önce ne duyduk ne de gördük. 15 dakika sonra bu kişi gitti. Biz de merak edip mezarın başına gittik. Tanımadığımız kişinin keman çaldırdığı mezar da isimsizdi" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da 2 ayrı operasyonda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEMAnkara'da 20 kilogram eroin ele geçirildi
Son dakika: TIR'ları bile devirdi! Yaralılar var
GÜNDEMTIR'ları bile devirdi! Yaralılar var
SEL TIR'IN ALTINA SÜRÜKLEDİ! Son dakika: Kadın bir anda sele kapıldı! - haberler -
GÜNDEMFeci olay! Sel kadını TIR'ın altına sürükledi!
MEHMETÇİK! Son dakika: Askerlerden göz yaşartan yardım! Onu da geçirdiler
GÜNDEMMehmetçik onu da bırakmadı!
DONACAĞIZ! Son dakika: KAR KAPIDA - Hava durumu 13 Ocak Meteroroloji
GÜNDEMSağanak, fırtına, kar...
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı
GÜNDEMHafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
İzmir'de etkili sağanak: Sel ve su baskınları meydana geldi
GÜNDEMİzmir'i sağanak vurdu
Raylardan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
GÜNDEMİZBAN'ın çarptığı genç hayatını kaybetti
Manisa'da sahte içki operasyonu: 3 bin 365 litre ele geçirildi
GÜNDEMManisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
Edirne'de Tunca Nehri için 'kırmızı alarm' uyarısı
GÜNDEMTunca Nehri'nde 'kırmızı alarm' uyarısı