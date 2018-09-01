Şimdi de mezarlıklara dadandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün polis 155 ihbar hattına saat 01.20’de yapılan, “İçerenköy Mezarlığı’na ellerinde kazma kürekle giren 4 kişinin bulunduğu” bildirildi.

MEZARLIKTA OPERASYON

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri ihbar üzerine mezarlığa operasyon düzenledi.

Mezarlık Yolu Caddesi’nde bulunan İçerenköy Mezarlığı’nın girişinde bulunan tarihi çeşmenin yanındaki üzerinde Osmanlıca yazı bulunan bir mezarı soymaya çalışan Kamil B., Ali K. ve Hacı B. Gözaltına alındı. Diğer soyguncuları otomobil içerisinde bekleyen 1 kişi ise kaçtı.

KAZMA KÜREK VE KRİKO

Tarihi mezar çevresinde yapılan aramalarda bir kürek, kazma, kriko, baret ve soku demiri bulundu. Şüphelilerin soku demiri ile mezarların boylarını ölçtükleri, gömü olup olmadığını kontrol ettikleri, krikoyu ise mezar taşlarını yerinden kaldırmak ve birbirinden ayırmak için kullandıkları ileri sürüldü.

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