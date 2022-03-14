Mezarlıkta tüfekle vurulmuş halde bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'de mezarlıkta av tüfeğiyle vurulmuş bir erkek cansız bedeni bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesinde bulunan Çakmak Mezarlığı alanında meydana geldi. Mezarlıktaki yakınlarına ait kabirleri ziyarete gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti. Yaklaştıkları kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Av tüfeğiyle kalbinden vurulan cansız bedenin, 45 yaşındaki İbrahim Köse'ye ait olduğu belirlendi. Köse'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenebilmesi amasıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın yanında bulunan av tüfeğini de muhafaza altına alan ekipler, İbrahim Köse'nin şüpheli ölümüyle ilgili araştırma başlattı.