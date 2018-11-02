Mezokovesd Zsory - Debrecen sahaya çıkıyor

Macaristan NB I maçında Mezokovesd Zsory ile Debrecen, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 18 puanlı Mezokovesd Zsory 7. sırada bulunuyor, Debrecen 20 puana sahip ve 6. sırada. Mezokovesd Zsory son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Debrecen, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 365 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mezokovesd Zsory kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Debrecen sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Mezokovesd Zsory son haftadaki Debrecen müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Debrecen, Mezokovesd Zsory karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Mezokovesd Zsory, 11 gol attı ve 5 gol yedi.

Debrecen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Debrecen, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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