Mezokovesd Zsory - Diosgyor rakamlar

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Mezokovesd Zsory, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Diosgyor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Mezokovesd Zsory 8 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Diosgyor 6 puanda ve 9. sırada. Mezokovesd Zsory, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Diosgyor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 458 kodlu maçı oynayanlar; Mezokovesd Zsory galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Diosgyor galibiyet oranı 0.00.

Mezokovesd Zsory önceki hafta Balmazujvaros mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Diosgyor, Debrecen karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Mezokovesd Zsory, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Diosgyor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Diosgyor, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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