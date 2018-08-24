Mezokovesd Zsory - Ferencvaros karşılaşma önü

Macaristan NB I maçında Mezokovesd Zsory ile Ferencvaros, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:30. Mezokovesd Zsory 5 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Ferencvaros 13 puanda ve 1. sırada. Mezokovesd Zsory son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Ferencvaros, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 417 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mezokovesd Zsory kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.60, Ferencvaros sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler.

Mezokovesd Zsory önceki hafta Vasas Budapest mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Ferencvaros, Paksi SE karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Mezokovesd Zsory, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Mezokovesd Zsory, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Ferencvaros, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ferencvaros 6 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ