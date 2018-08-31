Mezokovesd Zsory - Puskas FC maçı heyecanı

Mezokovesd Zsory ve Puskas FC, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:30. 5 puanlı Mezokovesd Zsory 8. sırada bulunuyor, Puskas FC 2 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Mezokovesd Zsory, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Puskas FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 515 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mezokovesd Zsory kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Puskas FC sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Mezokovesd Zsory son hafta oynanan Ujpest maçında 2-3 kazandı.

Puskas FC, Debrecen karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Mezokovesd Zsory, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Mezokovesd Zsory, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Puskas FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Puskas FC, 5 gol atarken 7 gol yedi.

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