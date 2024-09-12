Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Mezrada yaşayan Hasret, bu yıl da okula yalnız başladı

        Mezrada yaşayan Hasret, bu yıl da okula yalnız başladı

        Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yaşlıdal mezrasındaki okulun tek öğrencisi 9 yaşındaki Hasret Aydın, bu sene de eğitim öğretime yalnız başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezrada yaşayan Hasret, bu yıl da okula yalnız başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçeye 78 kilometre uzaklıkta bulunan Dağseven Mahallesi'ne bağlı 16 haneli ve yaklaşık 100 nüfuslu Yaşlıdal mezrasındaki okul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yaz tatilinde temizlik ve bakımı yapılarak eğitim öğretime hazır hale getirildi.

        Yaşadığı mezrada üç yıldır ücretli öğretmen olarak görev yapan Şahin Aydın, üçüncü sınıfa başlayan ve akrabası olan tek öğrencisini geleceğe hazırlamak için her gün 08.00'de evden alıyor.

        Gün boyunca öğrencisiyle okulda vakit geçiren öğretmen Aydın, öğrencisine hem öğretmenlik hem de arkadaşlık yapıyor.

        "KEŞKE SINIF ARKADAŞIM OLSAYDI"

        Hasret Aydın, tatil süresince okulunu ve öğretmenini çok özlediğini belirtti.

        REKLAM

        Okula başladığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi: "Sabah uyandığımda kahvaltımı yapıyorum. Okula gitmem için annem beni hazırlıyor, saçımı tarıyor. Öğretmenim beni evden alıyor ve okula gidiyoruz. Okulumu çok seviyorum. Bütün günümüz öğretmenimle geçiyor. Bu sene de okula yalnız devam edeceğim. Keşke sınıf arkadaşım olsaydı. Onunla beraber saklambaç ve voleybol oynardım. Beraber ders çalışıp ip atlardık."

        "YERİ GELDİĞİNDE AĞABEYİ, ARKADAŞI OLUYORUM"

        Üç senedir okulda Hasret'e eğitim verdiğini anlatan öğretmen Aydın, en ücra noktalarda bile eğitim ve öğretimin ihmal edilmediğini vurguladı.

        Hasret'in geleceği için elinden geleni yaptığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti: "Hasret ile üçüncü yılımız olacak. Tek başına olmanın avantajları ve dezavantajları var. Hasret'in sıkılmaması için elimden geleni yapıyorum. Sınıfta arkadaşı olmadığı için yeri geldiğinde ağabeyi, arkadaşı oluyorum. Teneffüslerde birlikte top oynuyoruz. Evden alıp, evine bırakıyorum. Normalde bir öğrenci için okul açılmaz. Devletimiz bir öğrencinin bile geleceğine önem veriyor. Okulumuzun bakımı, ısınma sorunu, kitapları, her şeyiyle ilgileniliyor. Bir öğrencinin geleceğine değer veren, bütün toplumun geleceğine önem verir. Ülkemizin en ücra noktasında bile devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Allah devletimize zeval vermesin."

        "ÜLKEMİZDE EĞİTİME VERİLEN ÖNEMİ GÖREBİLİYORUZ"

        Tarım ve hayvancılıkla uğraşan baba Ramazan Aydın da "Ülkemizde eğitime verilen önemi görebiliyoruz. Devletimiz, Hasret için elinden geleni yapıyor. Bir öğrenci için öğretmen atanıyor. Destekler esirgenmiyor. Devlet büyüklerimize, Valimize ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"