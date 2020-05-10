Mezun oldukları okulda 55 yıl sonra buluştular - MUĞLA

AA

Menteşe ilçesinde Birgül Alper, Mehmet Şahbaz, Şükrü Zeybek ve Abdülkadir Aktar, sosyal medya üzerinden 1960-1965 yılları arasında Atatürk İlkokulunda birlikte eğitim gördükleri arkadaşlarına yeniden bir araya gelme çağrısında bulundu.Çağrı üzerine 15 sınıf arkadaşı, 65 yaş ve üzeri kişilere tanınan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasını fırsat bilerek okullarının bahçesinde buluştu.Birbirlerine çiçek verip, sohbet ederek hasret giderek arkadaşlar, okulun merdiven basamaklarında hatıra fotoğrafı çektirdi.Arkadaş grubundan 66 yaşındaki Mehmet Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1965 mezunları olarak sosyal medya sayesinde birbirlerini bulduklarını söyledi.İlk olarak geçen yıl buluştuklarını belirten Şahbaz, "Bu süreçte ulaşamadığımız diğer arkadaşlarımıza da ulaşma imkanı elde ettik. Bugün de sokağa çıkma kısıtlamasında sağlanan esneklik sayesinde okulumuzun bahçesinde 55 yıl sonra yeniden toplanarak eski günlerimizi yad etme fırsatı bulduk." dedi.Şahbaz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisinin gelecek nesillere aktarılması ve unutulmaması için 10 Mayıs'ın "65 Yaş ve Üstü Günü" ilan edilmesini önerdiklerini kaydetti.Birgül Alper de yıllar sonra bir araya gelebildiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.