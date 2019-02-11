Uluslararası Para Fonu'nun ( IMF) yeni baş ekonomisti Gita Gopinath Fed'in faizlerde "sıkılaştırmayı durdurma" kararının, öncelikle dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de pozitif bir etki yaratağının altını çizdi.



Gita Gopinath, "Gerçek şudur ki, Fed'in faiz artışlarını durdurması, ekonomiye oldukça büyük pozitif etki yapacak. Fed'in bu verilere dayalı yaklaşımını destekliyoruz" dedi.



ABD Merkez Bankası (Fed),Ocak ayında beklendiği gibi faizleri sabit tuttu ve yeni faiz artışı için "sabırlı" olacağı sinyalini verdi.



Fed'in iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 arasında sabit tutulduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca, küresel ve ticaret sorunları nedeniyle ABD ekonomisinin görünümünün belirsiz olduğu bir ortama işaret edilerek, faizde "daha fazla kademeli artışlar" söylemi yerine, "daha fazla adım atmadan önce sabırlı olunacağı" belirtildi.



Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, artan enflasyon ve finansal istikrarın bir risk olarak kabul edilmemesi ve küresel büyümenin yavaşlaması ile federal hükümetin kapatılması gibi nedenlerle, son haftalarda faiz artışı ihtimalinin "zayıfladığını" belirtti.



Powell, "Genel olarak güçlü ABD makroekonomik performansının biraz çelişkili görünümüyle karşı karşıyayız. Ortak algı risk yönetimi sabırla daha fazla netlik beklediğini gösteriyor" dedi.